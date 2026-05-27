Dua Lipa anticipa le nozze a giugno, il sì già il prossimo weekend

Dua Lipa sarebbe stata avvistata a Palermo la scorsa settimana per un nuovo sopralluogo

Potrebbero avvenire prima del previsto le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Secondo le ultime indiscrezioni circolate sui media locali e nazionali, la cantante e l’attore britannico avrebbero anticipato il loro sì siciliano a giugno. Inizialmente previsto per settembre con tre giorni di festa, l’evento dovrebbe già svolgersi il prossimo weekend: dal 5 al 7 giugno.

Dua Lipa sarebbe stata avvistata a Palermo la scorsa settimana per un nuovo sopralluogo. Con lei c’era Donatella Versace che su Instagram ha pubblicato alcuni scatti dell’artista vestita con un mini abito di Atelier Versace, lo stesso indossato da Kate Moss nel 1995.