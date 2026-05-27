“Con il Cuore – Nel nome di Francesco” in diretta da Assisi stasera su Rai 1

Torna per la 24ª edizione “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi

Torna per la 24ª edizione “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi – con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato – a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, alla guida dell’evento per il diciannovesimo anno consecutivo, è trasmesso in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco venerdì 29 maggio alle 21.35 su Rai 1.

Il programma intende anche celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, rendendo viva la sua testimonianza e la sua parola che ancora è faro di pace e speranza in un mondo infiammato da conflitti.

Si esibiscono a sostegno della raccolta fondi: Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco, I Gemelli di Guidonia e tanti altri protagonisti della musica e dello spettacolo. Nel corso della serata Paolo Brosio offre una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di culto di Assisi.

Quest’anno l’intento solidale della Raccolta Fondi è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai tanti civili colpiti dalle tante guerre purtroppo ancora in corso. Sono 190 i progetti in 42 paesi nel mondo supportati dal 2003 a oggi dall’iniziativa, per una somma di oltre 17 milioni di euro. I fondi raccolti sosterranno 23 progetti in 14 Paesi: tra questi, le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie dal Sudan al Libano, dal Ghana alla Repubblica Democratica del Congo. Per partecipare alla gara benefica basta inviare dal 25 maggio al 30 giugno un sms o chiamare da telefono fisso al 45515. Nel corso della serata in diretta si racconta anche l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno alle tante persone bisognose e in difficoltà.

“Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” va in onda anche in streaming su RaiPlay, mentre Rai Pubblica Utilità metterà a disposizione i propri servizi editoriali per abbattere ogni barriera sensoriale e rendere l’evento una vera festa dell’inclusione, accessibile contemporaneamente a tutto il pubblico. Per permettere a chiunque di vivere appieno le emozioni e la musica della serata, saranno attivati gratuitamente su Rai 1 i sottotitoli in diretta, attraverso la pagina 777 di Televideo (disponibili anche nei giorni successivi on-demand sulla piattaforma RaiPlay) e l’audiodescrizione in diretta su Rai 1 e in simulcast su RaiPlay. Il servizio permetterà alle persone cieche e ipovedenti di percepire l’atmosfera della manifestazione, descrivendo in tempo reale luci, colori, movimenti, sguardi, scenografie e abiti sul palco. Grazie al lavoro di Rai Pubblica Utilità, la serata francescana si propone non solo come un faro di generosità, ma anche come un modello di televisione inclusiva, capace di unire l’intero Paese nel segno della solidarietà.

La diretta è anche radiofonica su Rai Radio1 con la conduzione affidata a Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Il programma sarà disponibile in replica domenica 28 giugno, sempre su Rai 1, in fascia pomeridiana alle 16.00 circa.

«Sostieni “Con il cuore – Nel nome di Francesco”: fino al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Fastweb + Vodafone, WindTre, Tim, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Fastweb + Vodafone, WindTre, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile».

Per conoscere tutti i progetti visita il sito www.conilcuore.info. “Con il Cuore – Nel nome di Francesco” è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano con la collaborazione di Eleonora Niccoli. La regia è di Maurizio Pagnussat, la scena è di Marco Calzavara, la fotografia è di Roberto Andreozzi.