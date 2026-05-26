Yoga e Sunset Rituals @ Papeete Beach – Milano Marittima, non solo beach party

L’estate 2026 sta arrivando, a MiMa. Anzi, è già arrivata da tempo, al Papeete Beach, che è già aperto ogni giorno come spiaggia in cui rilassarsi e coccolarsi, sotto il sole della Romagna

Succede anche molto altro, a MiMa, non certo soltanto i celeberrimi beach party pomeridiani di Papeete Beach… Certo, molto di quello che conta e fa star bene, tra stile pop e regali esclusivi che possiamo farci, prende vita proprio qui, tra Papeete Beach e VillaPapeete.

Ogni domenica, all’ora dell’aperitivo, Sunset Rituals, momenti da vivere con amiche e amici, con i piedi nella sabbia. Succede già domenica 24 maggio. Sono rituali perfetti per iniziare la stagione del divertimento, con gli amici… da zero a 99 anni e ovviamente per tutti, perché Papeete da sempre è per tutti. Ma chi vuol regalarsi il meglio lo trova sempre.

E che succede al Papeete Beach, ogni martedì e giovedì, sulla spiaggia di Papeete Beach, dal 9 giugno? Morning Awakening, risvegli mattutini con Yoga Class, tutti da vivere in collaborazione con Debora Yoga e FBI Club.

Ed ecco, poi, un po’ di proposte per chi vuol ballare: VillaPapeete, sabato 30 maggio 2026 ricomincia a brillare nella notte, ogni sabato notte e prefestivi. La splendida discoteca giardino di MiMa, Milano Marittima, per gli amici, è un must fin dall’ora di cena. E che succede al Papeete Beach, per chi ha voglia di ballare? Sono già stati comunicati tra appuntamenti serali, “on the beach”: Il 19 giugno c’è la celeberrima Notte Rosa. Il 10 agosto, ecco invece la classica festa di San Lorenzo, con le stelle cadenti da guardare in spiaggia. E il 15 agosto, Ferragosto d’Italia, con i piedi nella sabbia.

E quindi, l’estate 2026 sta arrivando, davvero, come dicevamo. A maggio il bel tempo a volte latita, ma da fine mese e soprattutto da giugno si fa sul serio, il sole scalda davvero, anche e soprattutto a MiMa.

Papeete Beach, Villapapeete, two brands, one soul…

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open – air serale e notturna aperta solo il sabato notte, dalla primavera all’autunno. Non solo, Papeete Snow e Papeete Club Tour tutto l’anno fanno ballare Après-ski e disco di riferimento, in tutta Italia e non solo. Da oltre vent’anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual… e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ad ogni dettaglio della sua proposta.

Papeete Beach

Terza Traversa 281, Milano Marittima (Ravenna) Italy

Villapapeete

Via Argine destro Savio,15 Savio di Ravenna – Milano Marittima (Ravenna)