Torna LaMatta: “Ricoverami” è il nuovo singolo

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Ricoverami”, nuovo singolo della band pugliese LaMatta. Un brano che vive di contrasti

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Ricoverami”, nuovo singolo della band pugliese LaMatta. “Ricoverami” è un brano che vive di contrasti, in linea con quello che è ormai un tratto distintivo de LaMatta: una costruzione sonora luminosa, energica, quasi spensierata, accompagna un racconto profondamente fragile. Il brano chiude il ciclo dei singoli della nuova fase de LaMatta, aprendo la strada al prossimo album.

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Musicalmente si muove tra power rock e pop rock, con chitarre brillanti, ritmo serrato e una forte centralità del ritornello. L’impatto è immediato, diretto, quasi leggero — in linea con la tradizione del power pop, dove melodia e dinamica convivono con un sottotesto emotivo più complesso.

È proprio nel testo che il brano cambia prospettiva. “Ricoverami” è un ritorno all’infanzia e ai suoi simboli — ricordi concreti, quasi tattili, che però appaiono già compromessi, deformati, “caduti per terra”. Le immagini sono semplici ma disturbanti: qualcosa che si rompe, si sporca, si perde. Il ritornello diventa una richiesta insistente, quasi infantile: essere “ricoverati” non come atto medico, ma come bisogno di protezione, di sospensione dal mondo, soprattutto nei momenti di errore (“quando macchio tutto”) e di crescita (“quando sarò cresciuto”). Una crescita che però resta in dubbio, fino a incrinarsi nel verso “se mai sarò cresciuto”. Nella parte finale, il brano si apre a una consapevolezza più lucida: i ricordi si sbiadiscono, l’identità si ricompone in modo imperfetto, e anche quando i pezzi vengono rimessi insieme, “manca sempre qualcosa”. È qui che la leggerezza iniziale si incrina definitivamente, lasciando emergere un senso di perdita sottile ma persistente.