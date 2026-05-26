Torna ELIO GARRELLO: “wanna marchi” è il nuovo singolo

Dumba Dischi presenta “wanna marchi”, quarto singolo di Elio Garrello disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio che anticipa il primo album

Dumba Dischi presenta “wanna marchi”, quarto singolo di Elio Garrello disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 22 maggio che anticipa il primo album. Elio Garrello continua a costruire un percorso artistico fuori dagli schemi, dove la provocazione non è mai fine a sé stessa ma diventa linguaggio. Il nuovo brano si muove tra tensione politica, satira e riflessione esistenziale, mescolando riferimenti distanti e apparentemente inconciliabili — da Adolf Hitler a Wanna Marchi — per creare un corto circuito immediato. La scrittura è diretta, visiva, a tratti brutale: immagini forti e versi che sembrano slogan si rincorrono su una base elettronica essenziale e ipnotica.

Elio gioca con il concetto di “avanguardia”, lo svuota e lo ricostruisce, mettendo in discussione tutto ciò che viene percepito come nuovo, giusto o necessario.

ASCOLTA IL BRANO: https://bfan.link/dumbadischi-wannamarchi

“Un racconto disilluso, ma lucido, che fotografa una realtà in cui il confine tra mito e parodia è sempre più sottile”. – Elio Garrello

La maschera dell’artista diventa così parte integrante del progetto, un filtro che permette di dire tutto senza filtri. Enigmatico, volutamente sfuggente, Elio Garrello non offre risposte ma apre domande — e lo fa con uno stile riconoscibile, che unisce cantautorato e sonorità elettroniche in modo personale. Un brano che spiazza, provoca e divide.

CREDITS

Testo e musica: Elio Garrello