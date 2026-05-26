Torna ELIO GARRELLO: “wanna marchi” è il nuovo singolo


Dumba Dischi presenta “wanna marchi”, quarto singolo di Elio Garrello disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio che anticipa il primo album

elio garrello

Dumba Dischi presenta “wanna marchi”, quarto singolo di Elio Garrello disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 22 maggio che anticipa il primo album. Elio Garrello continua a costruire un percorso artistico fuori dagli schemi, dove la provocazione non è mai fine a sé stessa ma diventa linguaggio. Il nuovo brano si muove tra tensione politica, satira e riflessione esistenziale, mescolando riferimenti distanti e apparentemente inconciliabili — da Adolf Hitler a Wanna Marchi — per creare un corto circuito immediato.  La scrittura è diretta, visiva, a tratti brutale: immagini forti e versi che sembrano slogan si rincorrono su una base elettronica essenziale e ipnotica.
Elio gioca con il concetto di “avanguardia”, lo svuota e lo ricostruisce, mettendo in discussione tutto ciò che viene percepito come nuovo, giusto o necessario.

ASCOLTA IL BRANO: https://bfan.link/dumbadischi-wannamarchi

“Un racconto disilluso, ma lucido, che fotografa una realtà in cui il confine tra mito e parodia è sempre più sottile”. – Elio Garrello

La maschera dell’artista diventa così parte integrante del progetto, un filtro che permette di dire tutto senza filtriEnigmatico, volutamente sfuggente, Elio Garrello non offre risposte ma apre domande — e lo fa con uno stile riconoscibile, che unisce cantautorato e sonorità elettroniche in modo personale. Un brano che spiazza, provoca e divide.
CREDITS
Testo e musica: Elio Garrello