Su Rai Storia la seconda puntata di “Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri”

Stasera in prima serata su Rai Storia in onda la seconda puntata del nuovo programma “Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri”

La seconda puntata di Questa è la storia – Il Novecento a 45 giri in onda martedì 26 maggio 2026 alle 21:10 su Rai Storia, si occupa del 1965 un anno denso di avvenimenti importanti: la guerra del Vietnam, l’assassinio di Malcom X, la rivoluzione musicale dei Beatles e dei Rolling Stones. In Italia il Traforo del Monte Bianco collega il nostro paese alla Francia e cresce la fiducia nel domani. “E se domani” cantata di Mina è la canzone dell’anno!