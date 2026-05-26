Stasera su Rai 3 a “Tribù”, il mondo dei Sorcini

La “tribù dei sorcini”, i fan di Renato Zero, protagonista del nuovo appuntamento con “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Raffaele Di Placido

La “tribù dei sorcini”, i fan di Renato Zero, protagonista del nuovo appuntamento con “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Raffaele Di Placido, in onda martedì 26 maggio alle 20.10 su Rai 3. Attraversando l’Italia, Di Placido incontra persone che scelgono di unirsi in comunità e di vivere condividendo regole, codici, segni, riti e momenti di aggregazione. Un viaggio che porta il conduttore a conoscere dall’interno queste realtà, per comprenderne da vicino le dinamiche identitarie, i linguaggi e le forme di rappresentazione “tribali” contemporanee.

Nella puntata di martedì 26 maggio, Raffaele Di Placido entra nel mondo dei Sorcini, che da decenni seguono Renato Zero come una guida spirituale oltre che musicale. Per loro non è soltanto un cantante, ma un punto di riferimento capace di rappresentare emozioni, fragilità e desideri di intere generazioni. Tra concerti e attese cariche di emozione, il programma racconta una comunità unita da un profondo senso di appartenenza, dove le canzoni diventano storie personali e ogni incontro si trasforma in un rito collettivo. Una tribù appassionata che trova nella musica, nella condivisione e nel legame con il proprio idolo una parte essenziale della propria identità.