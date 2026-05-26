SHEFFER torna sulla scena con il singolo “M PER MAFIA”

Da Sheffer un manifesto rap tra elettro-swing, chitarre hardcore e barre taglienti contro le dinamiche chiuse dell’industria musicale

“M PER MAFIA” è un manifesto rap diretto, provocatorio e senza filtri, costruito su un sound che fonde influenze elettro-swing, attitudine hardcore e chitarre dal forte impatto live, ormai tratto distintivo dell’identità musicale di SHEFFER. Il brano, tra i più apprezzati durante le esibizioni dal vivo dell’artista, nasce dall’esigenza di denunciare apertamente le dinamiche tossiche che spesso regolano il mondo della musica e la gestione dei concerti: un sistema chiuso dove relazioni, posizionamento e favoritismi finiscono troppo spesso per contare più del talento reale.

Attraverso barre crude, sarcastiche e cariche di tensione, SHEFFER mette a fuoco un meccanismo che lascia ai margini molti artisti preparati e autentici, sostituiti da figure “piazzate” all’interno di circuiti già consolidati. “M PER MAFIA” smonta così la retorica del “funziona così”, trasformandosi in una critica lucida verso un’industria che troppo spesso limita libertà creativa e meritocrazia.

Ma il singolo non si ferma alla denuncia. SHEFFER utilizza il brano come punto di partenza per lanciare un messaggio di unione tra artisti emergenti, immaginando una scena costruita sulla collaborazione reale, sulla condivisione degli spazi e sul supporto reciproco. Non una competizione sterile, ma una rete indipendente capace di creare alternative concrete alle logiche chiuse del settore.

Dal punto di vista musicale, “M PER MAFIA” consolida ulteriormente la direzione artistica di SHEFFER: un mix personale di rap tecnico, influenze rock e groove contaminati che rendono il suo stile immediatamente riconoscibile. L’energia viscerale del brano richiama la forza dei suoi live, da sempre uno degli elementi centrali del progetto.

Con “M PER MAFIA”, SHEFFER firma una presa di posizione netta e identitaria. Un brano che unisce rabbia, consapevolezza e spirito di rivalsa, trasformando la musica in uno strumento di ribellione collettiva e appartenenza.