Puntata finale per “Belve Crime” su Rai 2: gli ospiti

Ultimo appuntamento con “Belve Crime” martedì 26 maggio alle 21.20 su Rai 2 (on demand su RaiPlay). Le interviste dell’ultima puntata sono: Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna; Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico; Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia; Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione. La storia di ciascun ospite viene introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenta il protagonista e la sua vicenda.

“Belve Crime” è un programma di Francesca Fagnani. Scritto con Giuseppe Bentivegna, Giovanni Bianconi, Alessandro Garramone, con la collaborazione di Chiara Capuani. Regia di Mauro Stancati.