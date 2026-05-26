Pop è l’ultimo EP di The Pop Fish Band, un lavoro carico di emozioni e riflessioni profonde che invita a interrogarsi sulle ingiustizie del mondo e sulle false realtà che ci circondano

L’album mantiene il messaggio centrale della band: protestare, riflettere e dare voce a chi non ne ha, con testi che affrontano disuguaglianza, conformismo e ricerca della verità in un mondo pieno di rumore. Registrato presso Demox Records e Jedi Sound Studio a Roma, con mixaggio e mastering curati da Jedi Sound Studio, l’EP offre un suono audace e sofisticato.

Tracklist:

That’s Enough:

Un invito deciso a lasciare comportamenti autodistruttivi e conformisti. “È abbastanza, basta così” diventa un grido di lotta per vivere in modo autentico. Sfida l’autocompiacimento e incoraggia il cambiamento.

In the Same Place

Analizza le disuguaglianze sociali confrontando ricchi e poveri. Ricorda l’inevitabilità della morte e l’uguaglianza finale di tutti. È un brano che invita alla consapevolezza e alla riflessione.

Will We Be?

Invita all’introspezione e alla riflessione sull’identità personale. Sfida le aspettative della società e ci spinge a chiederci cosa vogliamo davvero. È una riflessione sull’autenticità.

White Rock

Critica pungente al conformismo e alla società frenetica. Usa metafore energiche per raccontare la pressione costante e il suo impatto sulla salute mentale. È un inno alla ribellione contro le regole imposte.

Pop Fish

Un’ode a chi si sente invisibile o emarginato. Porta un messaggio di speranza, ricordando che ci sarà sempre un rifugio nella musica e negli altri. Celebra inclusione e solidarietà.

The Pop Fish Band è un progetto musicale nato nel 2023, con una proposta centrata nel rock contemporaneo e una forte influenza del suono classico del genere. Guidata da Dax, la band sviluppa un approccio diretto, dove energia, groove e attitudine sono elementi centrali. Le loro canzoni combinano potenza sonora con testi ironici e critici, affrontando le contraddizioni della realtà attuale da una prospettiva franca e senza concessioni.

Nel 2024 pubblicano il loro album di debutto Believe Again, dando forma a un universo sonoro che si muove tra il vintage e il contemporaneo, con un’identità chiara e riconoscibile. Nei successivi anni, il progetto mantiene un’attività costante con singoli come White Rock, That’s Enough e In The Same Place, consolidando la loro traiettoria e il loro suono distintivo.

Il loro nuovo EP Pop riafferma l’identità del gruppo, mantenendo la ribellione nei testi e l’intensità nella musica, ma portando il loro suono a un livello più maturo e con un focus ancora più diretto sulle problematiche sociali.