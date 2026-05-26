Oroscopo di oggi, martedì 26 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 26 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
C’è aria di confronto. A volte basta una parola fuori posto, per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere, se nutrirle o lasciarle svanire. Un tono calmo e pacato vale più di mille argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire.
Toro
La Luna torna in quadrato, e con Plutone sempre in tensione, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo ancora godere della protezione di Giove in sestile.
Gemelli
Il Sole entra nel nostro segno e l’energia aumenta: avvertiamo forte l’armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La Luna in Leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti.
Cancro
La forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso d’insicurezza o isolamento, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Gli astri promettono abbondanza.
Leone
Il Sole si pone in sestile, inaugurando una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire, favorendo i nostri progetti sociali. Non perdiamo il buonumore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare.
Vergine
Il Sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po’ più critica, ma la giornata è salva, grazie all’intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l’amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva ci apre porte inaspettate.
Bilancia
L’energia del Sole, che disegna un trigono dai Gemelli, ci dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l’aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare.
Scorpione
Gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull’istante, evocando un’emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno. Venere in trigono amplifica la calma e l’apprezzamento per le cose belle. Siamo pronti ad aprire il cuore.
Sagittario
Alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa o una gara amichevole ci possono spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno.
Capricorno
Le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell’intuizione per vederle per ciò che sono: inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l’ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci.
Acquario
È il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli, se non sono in linea con il nostro sentire.
Pesci
Se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo: ascoltiamola, ma senza farci frenare.