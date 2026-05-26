Media: “L’esercito israeliano ha iniziato ad avanzare via terra in Libano oltre la linea gialla”

L’obiettivo è ridurre la minaccia di attacchi con droni esplosivi di Hezbollah contro le comunità del nord di Israele

Le truppe dell’esercito israeliano hanno iniziato ad avanzare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata, con il dichiarato obiettivo di ridurre la minaccia di attacchi con droni esplosivi di Hezbollah contro le comunità del nord di Israele. Lo riferisce Channel 12.

L’Idf ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashghara e Sahmar, nel sud della valle della Beqa’a in Libano. ”Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente le vostre case e dirigervi a nord verso la regione della Beqa’a. Chiunque si trovi in prossimità di individui o infrastrutture di Hezbollah, mette a repentaglio la propria vita”, si legge nella nota del portavoce dell’Idf in arabo.