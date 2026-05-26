Malore in casa per Belén Rodriguez: soccorsa dopo tre ore di trattative

Come rivelato da Repubblica, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono dovuti intervenire nell’appartamento della showgirl

Paura e caos ieri mattina nel cuore di Milano, nel quartiere Brera. Come rivelato da Repubblica, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono dovuti intervenire d’urgenza nell’appartamento di Belén Rodriguez. La showgirl argentina, 41 anni, è stata poi trasportata in ospedale in evidente stato di agitazione. Ora, secondo quanto scrive Fanpage, è stata ufficialmente dimessa dopo gli accertamenti clinici del caso. L’episodio, tuttavia, si incrocia con un altro giallo: la Polizia Locale sta infatti indagando su due incidenti stradali con omissione di soccorso avvenuti il giorno prima, nei quali la modella sarebbe stata vista al volante.

Tutto è iniziato alle 7:00 di ieri mattina quando un inquilino di un condominio in zona Brera, svegliato da forti urla di donna e rumori sospetti provenienti da uno degli appartamenti, ha deciso di allertare il numero unico di emergenza, riporta il quotidiano. Nel giro di pochi minuti la via è stata bloccata dai mezzi di soccorso: sul posto sono confluite due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco. È iniziata così una delicata trattativa durata oltre tre ore. Solo quando i pompieri erano ormai pronti a forzare la porta d’ingresso, la showgirl ha deciso di aprire. Trovata in forte stato di shock, è stata presa in cura dai medici e trasportata in codice giallo al Policlinico per tutti gli accertamenti del caso.

Il malore in casa, però, potrebbe essere l’epilogo di un weekend decisamente turbolento. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, i vigili urbani starebbero infatti vagliando la posizione della showgirl in merito a due distinti incidenti stradali avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato. I testimoni hanno riferito di un SUV che avrebbe seminato il caos in zona, senza provocare feriti. Alcune persone hanno fotografato quella che sembrerebbe essere Belén alla guida dell’auto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)