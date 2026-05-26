Il film “Boys” stasera su Rai 5: ecco la trama

Stasera su Rai 5 Boys, un film del 2021 diretto da Davide Ferrario. Con Neri Marcorè, Giorgio Tirabassi, Giovanni Storti e Marco Paolini: la trama

Joe, Carlo, Bobo e Giacomo sono amici da sempre, ciascuno con la propria vita e i propri problemi, ma uniti da un autentico legame e dalla passione che li aveva fatti incontrare: la musica. The Boys, questo il nome della band, avevano avuto un fulmineo successo negli anni Settanta. Nella loro routine, tra vicende amorose e personali, irrompe una possibilità che li porta in un nuovo viaggio: dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi, ma ancora di più scopriranno il senso della loro amicizia.

E’ la trama del film Boys diretto da Davide Ferrario e in onda martedì 26 maggio 2026 alle 21:10 su Rai 5, Nel cast: Neri Marcorè, Giorgio Tirabassi, Giovanni Storti e Marco Paolini