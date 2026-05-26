I Cento Pittori Via Margutta tornano a Piazza Sempione – Dal 29 maggio al 31 maggio 2026 – Piazza Sempione – Roma

Tornano, dopo il grande successo riscosso con la prima edizione nel 2025, i Cento Pittori Via Margutta a Piazza Sempione, l’esposizione diffusa si svolgerà a Roma, dal 29 maggio al 31 maggio 2026, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale e del Municipio III Roma Montesacro.

Una tre giorni di grande impatto culturale e sociale, dedicata a tutta la famiglia, che vedrà protagoniste arte, musica, cultura e danza, ospitate nella suggestiva cornice di piazza Sempione, la piazza storica situata nel Municipio III della Capitale, progettata dal famoso architetto Gustavo Giovannoni nel lontano 1919 insieme all’intero quadrante ancora oggi conosciuto con il nome di “Città Giardino”.

Al consueto “taglio del nastro”, fissato per venerdì 29 maggio alle ore 18.00 saranno presenti Paolo Marchionne, Presidente del Municipio III, l’Assessore alla Cultura Luca Blasi e la Consigliera Marta Marziali, insieme al Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta Antonio Servillo e a tutto il consiglio direttivo.

Un evento che vuole mettere in risalto il valore dell’arte, come elemento di aggregazione e di scambio culturale, necessario per vivere in armonia nel territorio di una grande metropoli, per conoscere e per farsi conoscere.

Come ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, Antonio Servillo: “Siamo estremamente orgogliosi di ritornare a Piazza Sempione, dove abbiamo debuttato l’anno scorso. Il progetto ribadisce l’importanza artistica e culturale della manifestazione che, grazie anche ad una grande sinergia e collaborazione tra municipi ed istituzioni, riesce a mettere insieme attività fruibili da tutta la comunità, che per tre giorni avrà la possibilità di immergersi nell’arte e nella cultura, con attività adatte a tutte le età. Portare la nostra arte al di fuori di Via Margutta ci da la possibilità di poter condividere con i romani la nostra passione, i nostri colori, la nostra storia.”

Il programma sarà così articolato:

Venerdì 29 maggio 2026

Ore 18.00 Apertura manifestazione con il “Coro polifonico degli alunni e dei maestri dell’Istituto Arco d’Oro” dirige la M° Veronica Garroni;

A seguire Inaugurazione ufficiale: taglio del nastro e saluti istituzionali;

Ore 19.00 Conferenza “Arte e Sport”: un connubio Fecondo, presieduta dall’architetto e scrittore Livio Toschi, consulente storico della FIJLKAM, docente di storia alla Scuola Nazionale dello Sport, direttore artistico del Museo degli Sport da Combattimento, direttore della collana Quaderni del Museo;

Ore 19,45 Esibizione di Tango Argentino con il Maestro Ermanno Felli;

Sabato 30 maggio 2026

Ore 10,30 Laboratorio di pittura per le scuole a cura della Dottoressa Paola Minissale;

Ore 17.00 Orchestra Giovanile “Insieme per fare”. Dirige il M° Marco Giannoni;

Ore 17.45 Conferenza “Quando a Monte Sacro c’erano gli Elefanti” presieduta dall’archeologo Professor Alessandro Guidi, già Professore Ordinario di Archeologia Preistorica e Protostorica all’Università Roma Tre, già professore all’Università di Verona e funzionario alla Soprintendenza archeologica per il Lazio;

Ore 18.30 Conferenza “La secessione del Monte Sacro e la politica agraria della Roma alto repubblicana”, presieduta dal Professor Gabriele Cifani Ordinario di etruscologia ed antichità all’Università di Roma “Tor Vergata”, collaboratore della Soprintendenza Archeologica di Roma dal 1996, già ricercatore a contratto Per le Università di Pisa, Berlino, New York, Cambridge e Parigi;

Ore 19.45 Gruppo Corale “Sound Good Choir”. Dirige la M° Simona Sciacca;

Domenica 31 maggio 2026

Ore 10-20 Visite ed attività libere durante tutta la giornata in piazza.

Tutto questo è stato reso possibile grazie al prezioso contributo del Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta Antonio Servillo, della Vicepresidente Paola Minissale, del segretario particolare Maurizio Baiocchini e dei Consiglieri Silvano Fabrizio, Angelo Colazingari, Roberto Fantini, Pino Tersigni e di Maria Cristina Lucidi.

Si ringraziano per la collaborazione: l’Azienda agricola Le 3 montagne, Il pane di San Saba, MDS Express Courier, CAF Italia Via Val Grana, Ottica La Fege.