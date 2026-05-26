Edtech italiana: come l’insegnamento della lingua italiana per stranieri è diventato un’eccellenza digitale riconosciuta nel mondo

Mentre il dibattito pubblico si concentra spesso sulle difficoltà del sistema scolastico italiano, c’è un settore della nostra formazione che, silenziosamente, è diventato un caso di successo internazionale: l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda (L2) erogato online. Negli ultimi dieci anni è nato e cresciuto un ecosistema di scuole digitali, podcast didattici, canali YouTube, piattaforme di corsi e community linguistiche che ha portato la lingua italiana nelle case di milioni di studenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, dalla Germania al Giappone. Un fenomeno che ha implicazioni culturali, economiche e di politica linguistica che meritano di essere raccontate.

Una lingua che continua ad attrarre

I numeri raccolti dal Ministero degli Affari Esteri attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura parlano chiaro: oltre due milioni di stranieri studiano l’italiano nel mondo. Una cifra che colloca la lingua di Dante stabilmente tra le più studiate a livello internazionale come lingua straniera. Più sorprendente è la motivazione: a differenza dell’inglese, che si studia per ragioni utilitaristiche, l’italiano viene scelto in oltre il 70% dei casi per motivi culturali e nel 57% per ragioni legate al turismo. Si studia, in altre parole, per amore — per Dante e Calvino, per il cinema di Sorrentino e Garrone, per poter ordinare un piatto al ristorante senza ricorrere al menù tradotto, per ascoltare l’opera lirica senza sottotitoli.

Questa motivazione “affettiva” ha conseguenze rilevanti sul modello di apprendimento. Lo studente di italiano non è un professionista che deve imparare la lingua entro una scadenza, ma un appassionato che ha bisogno di un’esperienza didattica coinvolgente, ricca di riferimenti culturali, possibilmente divertente. È proprio in questo spazio che le piattaforme digitali italiane hanno trovato il loro vantaggio competitivo.

Il modello italiano: rigore accademico e linguaggio del web

Per anni l’insegnamento dell’italiano all’estero è stato affidato principalmente agli Istituti Italiani di Cultura, alle scuole private di lingua e alle università. Strumenti preziosi, ma con limiti evidenti: costi alti, accesso geograficamente limitato, didattica tradizionale. La rivoluzione del web ha cambiato le regole del gioco, e una nuova generazione di insegnanti italiani — spesso con un solido background universitario in linguistica e didattica — ha intuito prima di altri il potenziale dell’incrocio tra competenza scientifica e nuovi formati digitali.

È nato così un modello tutto italiano, fatto di videolezioni curate come piccoli prodotti d’autore, podcast quotidiani, corsi strutturati con materiali multimediali, esercizi interattivi, community internazionali di studenti che si confrontano in tempo reale. Un modello che ha conquistato il pubblico globale proprio perché ha saputo unire due elementi che spesso restano separati: la serietà metodologica della linguistica applicata e la leggerezza comunicativa dei creator digitali.

Il caso LearnAmo: dai dottorati di ricerca a una community da 1.000.000 di studenti

Tra i casi di maggior successo internazionale c’è LearnAmo, piattaforma fondata e condotta da Graziana Filomeno e Rocco Dabellonio. Le loro biografie spiegano molto del progetto: entrambi laureati in comunicazione e lingue straniere, hanno conseguito un dottorato di ricerca in linguistica teorica e applicata, vantano pubblicazioni accademiche e interventi in università internazionali. In altre parole, non sono content creator prestati alla didattica, ma linguisti che hanno scelto il web come canale principale.

Il loro progetto è cresciuto fino a raggiungere una community di oltre un 1.000.000 di studenti distribuiti in tutto il mondo, ed è oggi citato anche dal portale ufficiale “Italiana” del Ministero degli Affari Esteri tra le risorse consigliate per chi vuole imparare l’italiano. L’architettura della piattaforma riflette una strategia precisa: contenuti gratuiti di alta qualità su YouTube e podcast per costruire la community e dimostrare la qualità didattica, corsi strutturati a pagamento per chi vuole approfondire (dai verbi pronominali all’italiano “in contesto”, organizzato per situazioni di vita reale), e lezioni individuali online con docenti madrelingua.

Le recensioni internazionali raccolte su piattaforme come Trustpilot raccontano un livello di soddisfazione raro nel settore: studenti tedeschi, spagnoli, americani, cinesi che descrivono di aver finalmente compreso meccanismi grammaticali sfuggiti per anni, di essersi sbloccati nella conversazione, di aver trovato un metodo che funziona dopo molti tentativi falliti. È il segnale che il modello funziona perché tiene insieme due cose che il mercato dell’apprendimento linguistico tende a separare: la profondità dei contenuti e la capacità di renderli accessibili.

Perché questo modello sta funzionando

Diverse ragioni spiegano il successo internazionale delle scuole italiane di italiano online.

La prima è la competenza didattica specifica per il pubblico straniero. Insegnare l’italiano a un italiano e insegnarlo a un tedesco o a un brasiliano sono attività molto diverse, che richiedono consapevolezza dei tratti contrastivi tra le lingue, capacità di anticipare gli errori tipici, conoscenza dei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento. I migliori progetti italiani nel settore sono nati dentro questa specializzazione, non come adattamenti generici di metodi pensati per madrelingua.

La seconda è la scalabilità del digitale. Una videolezione ben fatta può essere fruita da uno studente a Boston nello stesso momento in cui un altro la sta guardando a Seoul. Questo abbatte i costi unitari per lo studente e permette ai progetti italiani di competere economicamente con scuole locali che hanno strutture fisiche molto più costose. Le scuole digitali italiane offrono spesso più valore a una frazione del prezzo di un corso in presenza all’estero.

La terza è la rilevanza dei creator come ambasciatori culturali. Un insegnante che spiega un congiuntivo è anche, inevitabilmente, qualcuno che racconta come si vive in Italia, come si parla davvero al bar, come si ride di un’espressione dialettale. Le piattaforme italiane hanno trasformato i loro docenti in veri e propri “ambassador” della cultura italiana, capaci di generare desiderio di approfondimento e, a cascata, di viaggio. Un fenomeno che ha effetti misurabili anche sul turismo culturale.

Implicazioni di politica linguistica

Tutto questo dovrebbe interessare anche chi si occupa di politiche pubbliche. La lingua italiana è uno degli asset più preziosi del nostro soft power, accanto al cibo, alla moda, al design e al patrimonio artistico. Per anni la sua promozione è stata affidata principalmente a istituzioni pubbliche con budget limitati e capacità di innovazione frenata da vincoli burocratici. Negli ultimi dieci anni il settore privato dell’edtech linguistica italiana ha raggiunto risultati che, in termini di studenti coinvolti e visibilità internazionale, le istituzioni da sole avrebbero avuto difficoltà a ottenere.

Riconoscere il valore di questo ecosistema, integrarlo nelle strategie pubbliche di promozione della lingua italiana, costruire forme di collaborazione tra Istituti Italiani di Cultura, università e piattaforme private potrebbe essere una direzione fruttuosa per i prossimi anni. La Francia con Alliance Française, la Spagna con l’Instituto Cervantes, la Germania con il Goethe-Institut hanno modelli istituzionali consolidati. L’Italia ha il vantaggio di un ecosistema digitale agile, creativo e già radicato presso il pubblico straniero: una risorsa che vale la pena valorizzare.

Una scuola che cambia e che parla al mondo

Il fenomeno delle scuole digitali di italiano per stranieri racconta anche qualcosa di più ampio sulla scuola italiana contemporanea. Racconta che, quando l’innovazione metodologica incontra le competenze accademiche e le piattaforme giuste, si possono ottenere risultati di livello internazionale anche con investimenti relativamente contenuti. Racconta che una buona didattica è ancora il fattore decisivo, ben oltre il numero di strumenti tecnologici impiegati. E racconta che la nostra lingua, lungi dall’essere in declino, continua a generare desiderio in milioni di persone nel mondo — un desiderio che merita di trovare, dall’altra parte dello schermo, insegnanti italiani preparati, appassionati e capaci di accompagnare lo studente fino a quando, finalmente, riesce a sentirsi a casa nella nostra lingua.

In un Paese che spesso fatica a riconoscere le proprie eccellenze, vale la pena ricordare che esistono progetti italiani che, partendo da una camera con una buona connessione, sono riusciti a costruire scuole frequentate da centinaia di migliaia di persone in ogni continente. Sono storie di formazione, di imprenditorialità culturale, e di una lingua che continua a essere, come scriveva Calvino, un patrimonio “leggero” capace di viaggiare ovunque.