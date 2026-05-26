Ebola, negativi i due cooperanti di ritorno dall’Uganda

Il Ministero della Salute continuerà a fornire aggiornamenti ufficiali sulla base dell’evoluzione del quadro epidemiologico
Ebola, negativi al test i due pazienti con sintomi sospetti ricoverati al Sacco di Milano: i due cooperanti comaschi di ritorno dall’Uganda hanno contratto lo Shigella, un batterio comune.
I due sono stati sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica nell’ambito delle attività di monitoraggio con riferimento all’epidemia di malattia da Ebola che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo.