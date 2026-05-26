Corsa Orientamento: a Madonna di Campiglio la nuova 3TreO e in Val di Sole 5 Days Italy

Gli appuntamenti internazionali con la corsa orientamento che si terranno in Trentino: a Madonna di Campiglio la nuova 3TreO, in programma dal 26 al 28 giugno, e in Val di Sole 5 Days Italy, dal 29 giugno al 4 luglio

Dopo il record di presenze registrato nel 2025, la corsa orientamento torna quest’anno a Madonna di Campiglio per dare il via a una nuova manifestazione che intende celebrare, questa volta con mappa e bussola, una tradizione sportiva e sciistica profondamente radicata nel territorio.

Oltre 300 orientisti, da Svizzera, Scandinavia, est Europa e Italia, affronteranno, dal 26 al 28 giugno, la 3TreO, una sfida unica negli scenari mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio UNESCO, nata dalla sinergia tra la SSD 5 Days Italy e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio con la partnership del Comitato 3Tre, con il contributo della Provincia autonoma di Trento e in collaborazione con gli enti territoriali.

L’evento rappresenta un omaggio alla iconica 3Tre, slalom di Coppa del Mondo di sci alpino, la cui 73ª edizione si terrà il prossimo 23 dicembre a Madonna di Campiglio: tra le gare più antiche e prestigiose, nasce nel 1949 con tre gare da disputarsi in tre località del Trentino, per poi trovare sede permanente sulla pista campigliana del Canalone Miramonti.

Il ripido e intricato terreno alpino, che ha reso le sue piste di fama mondiale, si trasformerà in uno spettacolare paradiso per l’orienteering, tra sfide tecniche e panorami incredibili ad ogni punto di controllo. Verranno simbolicamente ricordate le prestigiose origini della 3Tre sugli sci grazie ad un evento strutturato su tre discipline dell’orienteering: venerdì 26 giugno prima prova a Madonna di Campiglio con la 3Tre night Sprint (h 20.30), seguita sabato 27 giugno dalla Middle Distance di Patascoss (h 11) e domenica 28 giugno dalla Long Distance di Grostè/Spinale (h 11).

5 DAYS ITALY IN VAL DI SOLE

Lo spettacolo proseguirà dal 29 giugno al 4 luglio con 5 Days Italy, che sbarca per l’ottava edizione in Val di Sole con oltre 1500 atleti attesi, in rappresentanza di più di 40 Paesi. Organizzata dall’omonima SSD grazie alla partnership con Azienda per il Turismo Val di Sole, Pejo e Rabbi, la kermesse vede il contributo della Provincia autonoma di Trento e il patrocinio dei Comuni di Ossana, Peio, Pellizzano, Vermiglio e FISO-Federazione Italiana Sport Orientamento.

La competizione offrirà percorsi adatti a ogni età e livello di preparazione con atleti élite a caccia del podio, come la francese Celine Dodin (Cavaliere della Legione d’Onore in Francia per meriti sportivi), il finlandese Mårten Boström (già campione del mondo Sprint) e lo svizzero Baptiste Rollier (già campione del mondo staffetta), ma anche famiglie e amatori che desiderano coniugare sport e divertimento, su terreni variegati, dalle velocissime pinete ai pendii intricati. Le 5 tappe partiranno il 30 giugno e l’1 luglio, rispettivamente, con Middle e Long Distance al Passo del Tonale (ore 10.30), dove i tracciati impegneranno gli orientisti su terreno alpino d’alta quota attraverso aree erbose con buona percorribilità, alternate a tratti boschivi.

Il 2 e 3 luglio in programma due Middle Distance al Lago dei Caprioli (h 10.30), dove dovranno essere messe in gioco, su un pendio collinare di foresta di pini, una buona lettura delle curve di livello e il mantenimento della quota. Stage conclusivo il 4 luglio con la Sprint a Ossana (h 10.30), all’ingresso della Val di Pejo, ai piedi del massiccio della Presanella, dove si attraverserà un interessante mix di terreni, tra cui parchi boschivi e aree urbane. Gli iscritti potranno scaldare i motori con lo Sprint Prologue a Pejo (29 giugno, h 17.30).

Per il quarto anno è confermata anche la Young Leaders Academy, progetto affidato a 5 Days Italy dall’International Orienteering Federation, che vedrà 20 atleti, nella fascia 16-25 anni, accompagnati da 5 team leader, tra cui l’ex campione del mondo Jörgen Mårtensson, per specializzarsi nell’organizzazione dei grandi eventi in concomitanza con la manifestazione, valorizzando il talento e le competenze delle future generazioni.

“Siamo particolarmente felici di accogliere in Trentino i partecipanti alla 3Tre Orienteering e alla 5 Days Italy – dichiara Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca della Provincia Autonoma di Trento – due eventi che valorizzano al meglio il nostro territorio e confermano quanto questa disciplina sia sempre più di casa nelle nostre valli. Tra Madonna di Campiglio e la Val di Sole, atleti, tecnici e appassionati avranno l’opportunità di vivere giornate di grande sport in scenari unici, grazie a un’organizzazione di qualità, al prezioso lavoro dei volontari e alla collaborazione tra Apt, comitati e realtà locali. È anche così che il Trentino sa esprimere la propria vocazione sportiva e la propria capacità di accoglienza”.

“Attingendo a un legame storico e grazie alla sinergia con il Comitato 3Tre – dichiara il Presidente di 5 Days Italy Mauro Gazzerro – 3Tre Orienteering diventerà un simbolo di continuità e valorizzazione del paesaggio alpino, unendo passato e presente in un’unica esperienza sportiva e culturale nel cuore delle Dolomiti. Con 5 Days Italy ci sposteremo poi in una nuova location, l’alta Val di Sole, per permettere agli appassionati di vivere il Trentino a 360°”.