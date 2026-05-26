Brividi su Rai 4 con “To catch a killer – L’uomo che odiava tutti”: la trama del film

Il film “To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti” (2023), thriller diretto da Damián Szifrón con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn stasera su Rai 4: la trama

Baltimora, vigilia di Capodanno. Una poliziotta di talento ma tormentata viene reclutata dal capo investigatore dell’FBI per tracciare il profilo e scovare un pericoloso killer che sta seminando il panico in città. Un thriller poliziesco teso e psicologico sulla caccia a una mente disturbata.

E’ la trama del film “To catch a killer – L’uomo che odiava tutti” in onda martedì 26 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4.