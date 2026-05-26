BOISIÉ pubblica il nuovo singolo “piccolo

“piccolo</3” è il nuovo singolo di Boisié, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale per Supernova Dischi, distribuito da Believe

Un brano pop-elettronico che attraversa territori R&B contemporanei e si muove tra ritmiche drum’n’bass e atmosfere eteree di matrice dream-pop. “piccolo</3” è un dialogo con il proprio bambino interiore che trasforma l’introspezione in un gesto di cura: un confronto diretto con sé stessi, con le proprie fragilità, con ciò che resta delle relazioni e delle loro cicatrici emotive. Il riferimento all’inner child diventa il punto di partenza di una scrittura che prova a riattraversare emozioni e memorie rimaste sospese, senza filtri o mediazioni.

Il nuovo singolo di Boisié, che anticipa il suo album d’esordio, si muove dentro una dimensione sospesa, in cui ricordi, parole e silenzi si intrecciano fino a confondere il confine tra ciò che è stato e ciò che resta. In questo spazio mentale, il dialogo con il sé bambino non è solo rievocazione, ma un tentativo di riconciliazione e ascolto, come se passato e presente potessero finalmente coesistere. Un racconto intimo che parla di amore, perdita e vulnerabilità, restituendo l’immagine di un cuore che impara a riconoscersi nelle proprie crepe.

Coerentemente con questa dimensione emotiva, la produzione – firmata dallo stesso artista – costruisce un paesaggio sonoro onirico, in cui la materia elettronica si dissolve in una texture rarefatta e profondamente emotiva, amplificando la sensazione di un percorso interiore più che di un semplice racconto.

Il concept visivo della copertina rafforza questa lettura: Boisié e la sua versione più giovane condividono lo stesso spazio, vestiti allo stesso modo, come due riflessi dello stesso percorso. Un’immagine che traduce in forma visiva l’idea di un incontro con il proprio passato, tra riconoscimento e accettazione.