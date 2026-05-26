Belgio: treno travolge scuolabus, 4 morti due sono adolescenti

Portavoce azienda gestione ferrovie: “Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso”

In Belgio uno scuolabus con a bordo sette scolari e due adulti è stato travolto da un treno passeggeri a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali: 4 morti, due sono ragazzi di 12 e 15 anni, a loro si aggiungono il conducente del minibus, di 49 anni, l’accompagnatrice di 27 anni. Nessuno a bordo del treno è rimasto ferito.

Al momento dell’incidente le barriere erano abbassate e i semafori erano rossi. Il macchinista ha azionato il freno di emergenza, ma non è riuscito a evitare la collisione.

L’emittente Vrt scrive che la polizia ha confermato che nel minibus erano presenti nove persone: un autista, un insegnante e sette bambini con bisogni speciali, per lo più in età di scuola secondaria. “Con grande costernazione apprendo dell’incidente tragico a Buggenhout, in cui un autobus scolastico è stato travolto da un treno. I miei pensieri vanno alle vittime e ai loro cari. Auguro ai feriti molta forza. Grazie ai nostri servizi di emergenza per il loro rapido intervento sul posto”, ha scritto su X il ministro della Sicurezza e dell’Interno Bernard Quintin.

Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine, ma il gestore ferroviario Infrabel ha già confermato che il passaggio a livello era chiuso al momento dell’impatto.