A “Elisir” stamani su Rai 3 le infezioni della pelle

In apertura della puntata di “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 26 maggio alle 10.50 su Rai 3 – si parlerà delle infezioni della pelle

In apertura della puntata di “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 26 maggio alle 10.50 su Rai 3 – si parlerà delle infezioni della pelle. In estate diventano più frequenti a causa del caldo, dell’umidità e della sudorazione, che favoriscono la proliferazione batterica. Approfondirà l’argomento il professor Paolo Gisondi, direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia e Venereologia all’Università di Verona.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano” si parlerà di dieta in relazione agli ormoni: un corretto regime alimentare può aiutare a mantenere l’equilibrio ormonale e il benessere generale in ogni fase della vita? Risponderà a tutte le domande la professoressa Mariangela Rondanelli, endocrinologa, Ordinaria di Scienza dell’Alimentazione all’Università di Pavia.

La rubrica “Come si fa” concluderà la puntata esplorando le strategie migliori per affrontare il caldo estivo. Come gestire le alte temperature? Quali sono gli accorgimenti necessari per attrezzare al meglio l’ambiente domestico e di lavoro? E quali i consigli giusti per combattere la disidratazione? Ne parlerà in studio il dottor Massimo Magi, medico di famiglia.