Su Rai 1 “Ulisse: il piacere della scoperta” ci porta nella Parigi nascosta

Nella puntata di “Ulisse: il piacere della scoperta” in onda lunedì 25 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 andiamo alla scoperta delle meraviglie meno conosciute di Parigi
Non si finisce mai di scoprire Parigi. Nella puntata di “Ulisse: il piacere della scoperta” in onda lunedì 25 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 andiamo alla scoperta delle meraviglie meno conosciute della città. Basta allontanarsi di qualche chilometro dai luoghi più noti per trovarsi davanti a meraviglie come il castello di Vaux le Vicomte al centro di un appassionante intrigo o a quello di Chantilly, che contiene la pinacoteca più grande di Francia dopo il Louvre, e luogo di nascita della famosa crema. Parigi, una città dove non c’è bisogno che sia primavera per essere felici. Di Alberto Angela.