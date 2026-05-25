Stasera su Rai Storia “Italia Viaggio Nella Bellezza” con “Figli della ruota. I brefotrofi”

Su Rai Storia “”Italia Viaggio Nella Bellezza” con “Figli della ruota. I brefotrofi” e a seguire “Storia delle nostre città” a Genova

Lunedì 25 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia la puntata di “Italia Viaggio Nella Bellezza” intitolata “Figli della ruota. I brefotrofi” racconta la sorte dei bambini abbandonati alla ruota degli esposti di cui conosciamo vicende e destini grazie agli archivi degli Ospedali che nacquero alla fine del Medioevo proprio per accoglierli. Un programma di Eugenio Farioli Vecchioli, produttore esecutivo Sabrina Destito.

A seguire alle 22:10 “Storia delle nostre città” ci porta a Genova. Città dalla storia millenaria e gloriosa, con palazzi antichi di grande valore, piazze bellissime, un centro storico unico al mondo con i suoi carruggi, ha – dato i natali a grandi personalità che hanno contribuito a farla conoscere nel mondo, da Cristoforo Colombo ad Andrea Doria a Giuseppe Mazzini. Ma è anche la Genova di oggi che, seppur profondamente ferita, mostra orgogliosa al mondo il nuovo ponte San Giorgio.