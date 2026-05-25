Stasera su Rai Movie “Un uomo chiamato cavallo”: la trama del film

Serata western con un film di culto per Rai Movie, che lunedì 25 maggio 2026 trasmette, in prima serata, “Un uomo chiamato cavallo”: la trama

Rai Movie lunedì 25 maggio 2026 trasmette, in prima serata, “Un uomo chiamato cavallo”. Un lord inglese sta visitando gli Stati Uniti e il West, quando lui e i suoi uomini vengono attaccati da un gruppo di Sioux: John Morgan sarà preso prigioniero dalla tribù, reso schiavo e adibito a lavori pesanti e mansioni adatte, secondo gli indiani, più a un cavallo che a un uomo.

Ma pian piano John riuscirà a integrarsi coi Sioux: nasce un’amicizia, e l’uomo si unirà a loro nella guerra contro una tribù rivale. Vent’anni prima di “Balla coi lupi”, un poderoso Richard Harris regala un personaggio indimenticabile, in questo film che ancor oggi emoziona e cattura.

“Un uomo chiamato cavallo” (A Man Called Horse, Usa 1970) di Elliot Silverstein, con Richard Harris, Manu Tupou, Judith Anderson.