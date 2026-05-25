Roland Garros: Paolini e Berrettini vincono e passano al secondo turno

L’Azzurro affronterà il francese Rinderknech, mentre la campionessa toscana dovrà vedersela con l’argentina Solana Sierra

Matteo Berrettini vince il primo turno del Roland Garros. Il tennista romano ha sconfitto, in 4 set e in rimonta, l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Berrettini, che non giocava a Parigi dal 2021, dal quarto di finale perso contro Novak Djokovic, affronterà al secondo turno il francese Arthur Rinderknech (25 Atp).

JASMINE PAOLINI ACCEDE AL SECONDO TURNO: BATTUTA YASTREMSKA

Anche Jasmine Paolini supera il primo turno del Roland Garros. La tennista azzurra, numero 13 del ranking mondiale, ha sconfitto in due set l’ucraina Dayana Yastremska (45 Wta), con il punteggio di 7-5, 6-3, e affronterà al secondo turno l’argentina Solana Sierra (68 Wta).

“È stato bello tornare qui, è un torneo speciale e oggi è stata dura contro un avversaria forte. Lei ha vinto un torneo poche settimane fa e sono felice della mia performance molto solida. Mi ripetevo di restare concentrata e in partita, provare a rispondere in profondità e continuare a farla muovere e sono contenta di esserci riuscita. Qui ho tanti bei ricordi. È un posto speciale per me e spero di riuscire a sfruttare questa energia per poter disputare un’altra bella partita”. Lo ha dichiarato Jasmine Paolini.