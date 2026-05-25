Per “È sempre mezzogiorno!” ultima settimana e appuntamento a settembre

Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, su Rai 1 alle 11.55, l’ultima settimana della stagione di “È sempre mezzogiorno!”, la trasmissione condotta da Antonella Clerici

Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, su Rai 1 alle 11.55, l’ultima settimana della stagione di “È sempre mezzogiorno!”, la trasmissione condotta da Antonella Clerici e realizzata dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai, in collaborazione con Stand by me. Il programma torna a settembre e per queste ultime cinque puntate ha in serbo nuove ricette e tante manches di giochi telefonici, con premi speciali per festeggiare il raggiungimento della puntata numero 180 e il grande successo della sesta stagione.

Tra i cuochi presenti questa settimana: Gian Piero Fava impiatta la tradizione culinaria romana; Sergio Barzetti porta in tavola risotti gustosi; Barbara Agosti propone preparazioni con le uova. In studio anche Antonio Paolino, Mauro e Mattia Improta, che rivisitano la tradizione napoletana. Da Genova arriva Ivano Ricchebono, dalla Sardegna Michele Farru e dalla Sicilia Giusina Battaglia e Fabio Potenzano.

Tornano inoltre per i saluti e per rivelare la meta delle loro vacanze gli ospiti fissi di Antonella Clerici: l’artigiano del pane Fulvio Marino, il portatore sano di buon umore Alfio Bottaro e il “professore” Daniele Persegani, cuoco emiliano. Il giramondo Federico Quaranta veste i panni del narratore del territorio, conducendo il pubblico alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e delle tradizioni culturali che compongono l’Italia.

L’enogastronomo Andrea Amadei propone abbinamenti tra vini e pietanze, valorizzando le eccellenze produttive locali, mentre la giornalista Angela Frenda dialoga con Antonella Clerici, esplorando i legami tra cucina, cultura e spettacolo. Venerdì, infine, Carlotta Mantovan torna con la rubrica dedicata alle tendenze e curiosità dal mondo food e si cimenta eccezionalmente in una sfida ai fornelli con Antonella Clerici.