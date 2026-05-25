Oroscopo di oggi, lunedì 25 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 25 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Dopo giorni tesi, cerchiamo una via di mezzo che accontenti tutte le parti. Dosiamo gesti e parole, e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. La Luna e Venere pretendono tatto. Mercurio ricuce i malintesi. Urano dà un colpo al cerchio e uno alla botte.
Toro
Possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero, dentro e fuori. Venere e Giove in sestile aprono spazi di abbondanza e di gratitudine. Plutone quadrato ci spinge a scavare a fondo: scopriamo che la vera sicurezza non dipende da ciò che possediamo.
Gemelli
Curiosità per lo studio e gli affari. Le idee economiche o pratiche oggi trovano terreno fertile, e ci spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Investiamo le energie in un nuovo percorso lavorativo. Non perdiamoci nei dubbi, ma procediamo con cautela.
Cancro
Le risposte non si trovano nel mondo esterno, ma dentro di noi: dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione. Prudenza e attesa. Non agiamo d’impulso, ma riflettiamo a fondo su ciò che desideriamo manifestare.
Leone
La ricchezza si costruisce con pazienza e perseveranza. Saturno in Ariete dona la stabilità per attendere senza ansia i frutti dell’impegno professionale. Marte in Toro suggerisce di non forzare i tempi. Un progetto può crescere con la costanza e non la pressione.
Vergine
Il trigono di Marte ci dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L’energia di Venere in sestile garantisce armonia, anche nei piccoli conflitti. Insistiamo con tanta determinazione e fermezza, nell’ambito di una richiesta lavorativa o familiare.
Bilancia
Avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. Con Mercurio in trigono a Plutone, la mente si apre a possibilità più serene e reali. Siamo particolarmente sensibili alle esigenze degli altri. Il nostro supporto oggi si rivela fondamentale.
Scorpione
Veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore: manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l’altro nel flusso del cambiamento. Seguiamo il nostro scopo superiore, liberandoci dalle tensioni passate. Barbanera ci consiglia tolleranza.
Sagittario
Praticità e ingegno finanziario sono al massimo. Siamo in grado di gestire con cura il bilancio familiare o aziendale. Dimostriamo affidabilità e generosità. La concretezza è la nostra prerogativa. Ci prendiamo cura di ciò che conta, senza dimenticare noi stessi.
Capricorno
Marte in Toro porta energia positiva e azione costruttiva, ma Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Il risultato migliore nasce dalla diplomazia. Rispettiamo i patti in famiglia e sul lavoro. Non facciamo promesse che non siamo certi di poter mantenere.
Acquario
Il Sole e Marte ci mettono in guardia contro l’eccessiva impulsività. Mercurio però ci aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e responsabilità. Accettiamo di non avere il controllo su tutto. Nel frattempo, dotiamoci degli strumenti necessari al successo.
Pesci
Le alternative non mancano e la Luna in Cancro esalta l’immaginazione. Non temiamo di fare una scelta: selezionato il percorso, l’universo ci supporta. Se abbiamo molti ammiratori, è tempo di focalizzarci sulla persona che ci offre stabilità emotiva.