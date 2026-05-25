L’Hippie Market torna all’Humo: tutto il programma

L’Hippie Market torna all’Humo: ai Castelli Romani due giorni tra atmosfere boho, creatività, musica live e buon cibo

Ingresso ad offerta libera per l’attesissimo ritorno dell’Hippie Market all’HUMO di Marino: domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, dalle 11.30 alle 21.00, la celebre location dal fascino bohémien immersa nel verde dei Castelli Romani — in Via dei Laghi km 4 (Marino) — farà da cornice a uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate.

C’è chi per sentirsi altrove prende un aereo.

E chi invece scopre che, a pochi minuti da Roma, esiste già un luogo dove perdersi tra luci soffuse, musica, creatività e atmosfere che sembrano uscite da un festival nel deserto.

L’HIPPIE MARKET

Più di un semplice market: un piccolo universo fatto di creatività, ricerca estetica, musica, profumi e suggestioni.

Un market dall’animo gitano, custode di bellezza e di un pizzico di magia, che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato contemporaneo, del vintage e delle esperienze outdoor.

L’evento vedrà la partecipazione di giovani designer, artigiani, stilisti e vintage reseller accuratamente selezionati da tutta Italia.

Tra le proposte presenti: artigianato contemporaneo, moda sostenibile, gioielli, borse, abiti gipsy e boho chic, cappelli, accessori, candele, home decor e occhiali vintage.

Spazio anche ai cosiddetti “rimedi dell’anima”, con corner dedicati a incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, saponi naturali, genese e ungenti.

Presenti inoltre spazi dedicati alla tarologia e all’henné.

LA MUSICA

Per tutta la durata dell’evento il pubblico sarà accompagnato da sonorità vibrazionali capaci di avvolgere corpo e mente: concerti acustici e performance sonore con gong, campane tibetane, didgeridoo e handpan accompagneranno il percorso tra gli artigiani creando un’esperienza immersiva e fuori dal tempo.

Protagonista di domenica 31 maggio sarà inoltre il celebre format romano “Salotto” con Roberta Fabbietti, cantante e performer pronta a guidare il pubblico in tre ore di musica e condivisione.

Non un semplice concerto, ma un’esperienza collettiva da vivere e cantare insieme, tra grandi classici italiani e hit contemporanee: da Lucio Battisti a Coez, in un’atmosfera spontanea e coinvolgente fatta di cori improvvisati, risate e canzoni che tutti conoscono a memoria.

IL CONCERTONE martedì 2 giugno

Indiscussi protagonisti i ”GRA” (Grandi Romani Autori) propongono dalle 16:00 uno spettacolo musicale che racchiude i più grandi successi musicali nati nella capitale per mano degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il repertorio comprende brani degli “storici” Venditti, Baglioni, Zero, De Gregori, passando per Britti, Barbarossa, Califano, fino ad arrivare ai più “moderni” Silvestri, Gazzè e Mannarino e senza trascurare la tradizione con le più “goliardiche” “tanto pe’ cantà” e “la società dei magnaccioni”.

FOOD

Ampio spazio anche al food, con cucina spagnola da gustare nell’atmosfera autentica di una “Finca Ibizenca”, pensata “para compartir”, insieme a brace, tapas, pizze cotte a legna, street food e cocktail bar.

AREA KIDS

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai bambini con un’area kids ricca di attività creative e trucca bimbi.

In programma laboratori artistici ed esperienziali pensati per unire creatività, riciclo e motricità fine attraverso attività manuali e divertenti.

INFO EVENTO

Domenica 31 maggio e Martedì 2 giugno

Dalle 11:30 alle 21:00

HUMO — Via dei Laghi Km 4, Marino (Roma)

Ingresso ad offerta libera

Info: 392.2131579