Le anticipazioni di “The unknown-Fino all’ultimo bivio” stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2 “The unknown-Fino all’ultimo bivio” condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla): le anticipazioni

Lunedì 25 maggio, alle 21.20 su Rai 2, torna “The unknown-Fino all’ultimo bivio”, l’adventure game prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, condotto dall’inedita coppia formata da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla).

La competizione entra nel vivo con un netto divario tra i due team che, dopo la fusione parziale, vede la Squadra Blu in vantaggio e a ranghi completi con: Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e i due nuovi acquisti Laura Pranzetti Lombardini e Christian Calenda. La Squadra Arancione, in svantaggio, è invece ridotta a soli quattro componenti dopo la perdita di Gabriele Pagliarani. Restano in gara: Noemi Cassaro, Ivan Zucco con Emanuela Folliero e Alessandro Matri.

La gara riparte con le squadre che affrontano un nuovo viaggio con prove spettacolari e bivi decisivi, tra zip line, percorsi sull’acqua e scelte strategiche che influenzano il montepremi e la composizione dei team. Le tensioni interne aumentano, con discussioni e decisioni difficili che mettono alla prova i concorrenti. Tra mongolfiere, enigmi e corse contro il tempo, le squadre si contendono l’arrivo all’ultima Casa Madre. Il finale vede una vittoria sorprendente, una scelta rischiosa sulla valigetta per il montepremi e una nuova accesa eliminazione, che prepara il terreno a un ulteriore ribaltamento degli equilibri. Il progetto è realizzato in partnership con Regione Calabria e Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.