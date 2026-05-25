“La parte degli angeli” di Ken Loach in seconda serata su Rai 5: la trama

Il film “La parte degli angeli”, per la regia di Ken Loach, in onda lunedì 25 maggio 2026 alle 23.15 su Rai 5: ecco la trama

Robbie, un giovane che vive di espedienti e piccoli furti, dopo la nascita del figlio Luke decide di cambiare vita. Mentre sconta l’ultima pena, impegnato nei servizi di pubblica utilità, conosce Rhino, Albert e Mo che come lui hanno problemi a trovare un lavoro onesto a causa della fedina penale sporca. Insieme cominciano a pensare di trasferirsi in Scozia e aprire una distilleria di whisky pregiato.

È il film “La parte degli angeli”, per la regia di Ken Loach, in onda lunedì 25 maggio 2026 alle 23.15 su Rai 5. Nel cast, Paul Brannigan, John Henshaw, Roger Allam, Gary Maitland, Jasmine Riggins. Premio della Giuria a Cannes e due Premi Bafta 2012.