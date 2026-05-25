In prima Tv stasera su Rai 5 “Shayda”: la trama del film

“Shayda” di Noora Niasari con Zahra Amir Ebrahimi, Osamah Sami, Leah Purcell, Jillian Nguyen, Mojean Aria stasera su Rai 5: la trama
Shayda, madre iraniana rifugiatasi in Australia con la figlia Mona dopo una relazione violenta, vive in un centro di accoglienza. Durante il Nowruz, il Capodanno persiano, prova a costruire la propria libertà, ma le visite concesse al padre riaprono paure e tensioni, mettendo a rischio l’equilibrio di entrambe.
E’ la trama del film “Shayda” in onda lunedì 25 maggio alle 21:10 in prima visione Tv su Rai 5.