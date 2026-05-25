Il mistero del mago di Tobruk a “Cose Nostre” stasera su Rai 1

Il mistero del mago di Tobruk a “Cose Nostre” nella notte su Rai 1. La storia di Vittorio Scifo tra premonizioni, mafia e tragedia familiare

Il mago di Tobruk, uno dei più insoliti personaggi-simbolo della “dolce vita” romana, è il protagonista della prossima puntata di “Cose Nostre”, ideato e condotto da Emilia Brandi, in onda lunedì 25 maggio alle 23.50 su Rai 1.

Negli anni 60 e 70 Vittorio Scifo, conosciuto come il mago di Tobruk, è un personaggio fantasioso, eclettico e famoso in tutta Italia per il suo sguardo magnetico e le bizzarre premonizioni. Si sceglie un nome esotico ma da sempre vive in Sicilia, a Niscemi, dove gestisce anche un bar, insieme alla moglie e alle figlie.

Nell’estate del 1983 viene ucciso misteriosamente da un sicario mafioso davanti al suo bar. Chi aveva interesse ad uccidere un mago? E perché sua figlia di 17 anni era scomparsa? La giovane Patrizia si era innamorata dell’uomo sbagliato, violento ed ambizioso, deciso a farsi strada nella gerarchia delle famiglie mafiose. La tragedia del mago di Tobruk si intreccia con la cronaca di quegli anni; la seconda guerra di mafia, la corsa agli appalti pubblici e l’ascesa dei Corleonesi travolgono la Sicilia, Vittorio e la sua famiglia.