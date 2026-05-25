Il Milan manda tutti a casa: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada

Il comunicato di Redbird dopo il mancato approdo in Champions

Pulizia in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champios League e la discesa al sesto posto in campionato sono stati esonerati l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile”, si legge nel comunicato di RedBird Capital Partners.

“È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione” si conclude il comunicato.