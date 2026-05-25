I volti della Repubblica, realizza un video per celebrare gli 80 anni dal referendum

“La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi” (Sergio Mattarella)

“Per me la Repubblica è… Racconta in pochi secondi che cos’è per te la Repubblica, posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l’importante anniversario anche sul web e sui social media” si legge nel sito del Quirinale.

La Presidenza della Repubblica lancia questa iniziativa rivolta a tutti i cittadini e le cittadine, chiamati a realizzare un breve video con il cellulare, per raccontare cosa rappresenta la Repubblica per ciascuno. L’idea è di suscitare un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana e della storia recente del nostro Paese, coinvolgendo specialmente le generazioni più giovani, con l’obiettivo di creare via via un archivio vivente di donne e uomini, di tutte le Regioni e di ogni età: i volti (e le voci) della Repubblica a ottant’anni dal referendum del 2 giugno del 1946.

L’anniversario non può non essere anche, e specie per le nuove generazioni, un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana, sulla storia recente del nostro Paese.

ivoltidellarepubblica.quirinale.it