Elezioni amministrative 2026, affluenza in calo. Ha votato il 60,06%

La sfida politica si concentra in particolare sulle 18 città capoluogo
Chiuse alle ore 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi dove si votava per le amministrative. L’affluenza alla chiusura dei seggi l’affluenza era del 60,06%, in calo rispetto alle precedenti amministrative (64,86%), secondo i dati Eligendo.
Tra le città più importanti: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, il sistema elettorale prevede che qualora nessun candidato alla carica di sindaco riesca a raggiungere la maggioranza assoluta del 50% più uno dei consensi al primo turno, si procederà al ballottaggio tra i due profili più votati.Il secondo turno di voto si terrà nelle giornate di domenica 7 giugno, con i seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 15.
L’affluenza alla chiusura dei seggi era del 59,98%, in calo rispetto alle precedenti amministrative (64,86%)