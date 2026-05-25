Arriva l’estate, si prevede caldo anomalo con picchi di 35 gradi

Il responsabile è l’anticiclone subtropicale africano

Dopo l’instabilità delle scorse settimane, sta arrivando sull’Italia un’ondata di caldo anomalo con punte comprese tra i 32 e 35 gradi. Responsabile dell’arrivo dell’afa è l’anticiclone subtropicale africano, che è pronto a espandersi sul Mediterraneo centrale, aprendo la strada alla prima intensa ondata di calore della stagione 2026.

CALORE INTENSO FINO A FINE MAGGIO

Già questo weekend ha visto un primo promontorio africano portare un anticipo d’estate, con punte di 30-32°C sulla Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro. La fase più intensa è però attesa a fine maggio, quando una nuova ondata di calore investirà soprattutto Nord-Ovest, Sardegna e Sicilia, con picchi oltre i 35°C nelle aree interne. Coinvolto anche il Sud peninsulare, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, con temperature diffuse tra 28 e 32°C e valori sopra media anche al Centro e al Nord.

Attesi cieli in prevalenza sereni, aria calda e possibile presenza di polvere sahariana in quota, che potrà rendere il cielo di colore lattiginoso. Condizioni di maggiore disagio termico nelle ore centrali del giorno, in particolare nelle città e lungo le coste del Sud e delle Isole.

FINE DI MAGGIO ESTIVA

La convergenza dei principali modelli rende sempre più credibile l’arrivo della prima intensa fase di caldo della stagione, pur con possibili variazioni su durata e intensità. Quindi, dopo un avvio di stagione fresco e instabile, il Sud e le Isole si preparano così a condizioni pienamente estive entro fine maggio, mentre anche il Nord-Ovest vivrà una fase più stabile e mite.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)