“Alert: Missing Persons Unit”, terza e ultima stagione, stasera su Rai 4: la trama degli episodi

Tra sparizioni improvvise e verità nascoste, prosegue la terza e ultima stagione della serie “Alert: Missing Persons Unit”, lunedì 25 maggio, alle 21.20, su Rai 4

Tra sparizioni improvvise e verità nascoste, prosegue la terza e ultima stagione della serie “Alert: Missing Persons Unit”, lunedì 25 maggio, alle 21.20, su Rai 4, con gli episodi 7 e 8 in prima visione assoluta.

Nell’episodio 7, intitolato “April”, una donna scompare mentre compra dei gioielli e il suo ragazzo sospetta che il responsabile possa essere suo padre. Wayne chiede aiuto a Jason per entrare nella Missing Persons Unit. Nell’episodio 8, intitolato “Carmen”, un’agente doganale scompare senza lasciare traccia, ma ben presto si scopre che si trattava di un’informatrice dell’FBI.