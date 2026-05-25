A “Elisir” stamani su Rai 3 focus sulla sindrome metabolica

La sindrome metabolica al centro del nuovo appuntamento con “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 25 maggio alle 10.50 su Rai 3

La sindrome metabolica al centro del nuovo appuntamento con “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 25 maggio alle 10.50 su Rai 3.

In apertura si parlerà di quell’insieme di fattori di rischio cardiovascolare e metabolico che aumenta la probabilità di sviluppare diabete di tipo 2, ictus e patologie cardiache. A spiegare come riconoscere e contrastare la sindrome metabolica sarà Salvatore Maria Corsello, Ordinario di Endocrinologia e Prorettore dell’Università Unicamillus, oltre che endocrinologo del Policlinico Gemelli di Roma.

A seguire, nello spazio “È vero che?”, si farà chiarezza sui metodi più efficaci per perdere peso e su come orientarsi tra diete, trattamenti e farmaci dedicati al dimagrimento. Ospite in studio Giorgio Sesti, ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma.

Infine, nella rubrica “ABC della salute”, l’attenzione sarà dedicata alla tosse e ai segnali che potrebbero indicare una polmonite in fase iniziale, soprattutto quando la tosse passa rapidamente da secca e irritativa a produttiva. Ne parlerà Paola Rogliani, direttore dell’Unità Complessa di Malattie Respiratorie del Policlinico Tor Vergata di Roma e presidente della Società Italiana di Pneumologia.