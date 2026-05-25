12PM presenta la nuova collezione “Unique”

Con UniQue, 12PM prosegue il suo percorso tra materia e narrazione, dando forma a creazioni che esistono una sola volta, come ogni storia che le genera

Ogni storia lascia un segno. Alcune restano invisibili, altre prendono forma.

Con UniQue, 12PM apre un nuovo capitolo del proprio percorso creativo, mantenendo viva quella narrazione che da sempre attraversa il brand. La storia di Amina e Karbo continua a esistere come presenza silenziosa, come traccia emotiva che si trasforma nel tempo e prende forma nei gioielli.

Due amanti separati dal destino, costretti a vivere lontani ma uniti da un legame che attraversa spazio e tempo. È da questa tensione che nascono creazioni che non si limitano ad adornare il corpo, ma custodiscono un significato più profondo, intimo.

UniQue nasce da una riflessione sull’unicità come valore assoluto. In natura non esistono due elementi identici. Ogni venatura, ogni sfumatura, ogni frammento si dispone in modo imprevedibile, generando un equilibrio irripetibile.

Ogni gioiello è quindi un pezzo unico. Non replicabile. Non riproducibile. Un’idea di lusso che si allontana dal concetto di serie per avvicinarsi a qualcosa di personale, quasi privato. Qualcosa che può appartenere a una sola persona.

Le pietre diventano il centro di questo racconto, accompagnate dal bronzo e dal palladio che ne definiscono struttura e carattere.

L’agata dendrica, attraversata da inclusioni che ricordano rami sottili, richiama la crescita e la rigenerazione.

Il turchese Spiny Oyster, con le sue striature calde e vibranti, unisce materia naturale e conchiglia, portando con sé un’energia di apertura e vitalità.

La malachite grezza conserva la sua forza originaria, mantenendo intatta la sua natura e la sua capacità di assorbire e trasformare le energie.

Lo smeraldo massivo introduce una dimensione di equilibrio emotivo.

Il granato evoca il coraggio.

La tormalina nera custodisce una forza più profonda, quasi primordiale.

Queste pietre vengono accostate, combinate, lasciate dialogare tra loro per creare composizioni sempre diverse. Ogni gioiello nasce così da un equilibrio irripetibile.

Parallelamente, il linguaggio di 12PM continua a evolversi attraverso le sue linee più riconoscibili. I nuovi gioielli si inseriscono come ampliamento della collezione “Mi scorri dentro”, mantenendone l’ispirazione alla natura e sviluppandone ulteriormente il rapporto con il corpo.

Il lavoro si concentra sempre più sull’idea di gioiello come parte integrante della persona. Non più elemento esterno, ma presenza che si fonde con il corpo. Le forme seguono i movimenti, accompagnano i gesti, si adattano alla pelle. Alcuni pezzi, come il bracciale da mano, nascono proprio con l’intenzione di diventare un’estensione naturale.

Il filo conduttore resta lo stesso. Sono storie che si indossano. Sono emozioni che restano addosso e si trasformano in gioielli.