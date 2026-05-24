Su Rai 5 “Il caso Mattei”, il film di Francesco Rosi con Gian Maria Volontè: la trama

Il film di Francesco Rosi, interpretato da Gian Maria Volontè, “Il caso Mattei”, in onda domenica 24 maggio 2026 alle 21.10 su Rai 5: la trama

La storia di Enrico Mattei, riletta anche attraverso interviste con l’ex capo dei servizi segreti francesi e con altre personalità. La racconta il film di Francesco Rosi “Il caso Mattei”, in onda domenica 24 maggio 2026 alle 21.10 su Rai 5. Interpretato da Gian Maria Volontè, il film è stato Palma d’Oro al Festival di Cannes 1972.

Nominato nell’immediato dopoguerra a capo dell’Agip, l’ente petrolifero creato dal fascismo, con il compito di liquidarla, Enrico Mattei decide di tenerla in vita.

La sua scelta è dovuta al ritrovamento di una relazione che afferma che la Val Padana nasconde importanti risorse energetiche. Riprese le trivellazioni, l’Agip trova soprattutto metano. Questo gas consentirà di fornire all’industria energia a basso prezzo. Per Mattei è il punto di partenza per la creazione di un centro di potere, al servizio dello Stato e degli italiani, che gli darà il modo di impostare su nuove basi i rapporti con i Paesi produttori di petrolio.

La sua politica, sorretta da giuste intuizioni, e condotta con straordinaria energia e spirito imprenditoriale, provocherà la rabbiosa reazione di coloro i cui interessi sono stati da lui colpiti. Che siano stati proprio questi a decretare la morte di Mattei, è l’interrogativo che pesa sulla sua fine, avvenuta nel 1962, quando il bireattore personale usato per i suoi spostamenti d’affari precipitò nelle campagne di Bascapè, a pochi chilometri da Milano.