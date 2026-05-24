Su Rai 3 a “Fame d’Amore” due testimonianze sui disturbi del comportamento alimentare

Nella seconda puntata di “Fame d’Amore”, in onda domenica 24 maggio alle 23.15 su Rai 3, Francesca Fialdini racconta due nuove storie, molto diverse tra loro. Carlotta ha 19 anni, vive a Latina e da quattro anni affronta un disturbo del comportamento alimentare. Dopo un periodo di anoressia, oggi soffre di bulimia con abbuffate e vomito. Una malattia iniziata quando era ancora un’adolescente e che l’ha già portata nove volte in ospedale.

Per la prima volta nella storia del programma, la seconda vicenda segue invece una persona che sta male, ma che non è ancora entrata in un percorso di cura.

Quanto è importante chiedere aiuto? E quanto è difficile accettare di farsi aiutare? Debora, 34 anni, vive a San Felice Circeo ed è malata di anoressia da quasi vent’anni. Una forma estrema e cronica della malattia che, nel tempo, è diventata per lei qualcosa di più di un disturbo: un’identità, un modo disperato per sentirsi vista, amata, accudita. Debora vive isolata in un piccolo capannone di legno e lamiera accanto al laboratorio del padre, che lei chiama “il rifugio”.

Nel corso della puntata, Francesca Fialdini incontrerà il dottor Leonardo Mendolicchio, direttore del Dipartimento Disturbi del Comportamento Alimentare del gruppo Auxologico. Insieme affronteranno le questioni scientifiche e le problematiche educative che riguardano chi soffre di questi disturbi. L’anoressia può diventare una malattia cronica? Perché il disturbo alimentare, in alcune fasi, può far sentire forti o potenti coloro che ne soffrono? E come possono ragazzi, famiglie e medici affrontare e curare questa spirale distruttiva?