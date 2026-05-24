Stasera su Rai Movie “Matrimonio all’italiana”: la trama del film

“Matrimonio all‘italiana”, il capolavoro firmato De Sica, proposto nella versione restaurata domenica 24 maggio 2026 alle 21.10 su Rai Movie: la trama

Uno dei film più amati fra i tanti che hanno come protagonisti Sophia Loren e Marcello Mastroianni. È “Matrimonio all’italiana”, il capolavoro firmato De Sica, proposto nella versione restaurata domenica 24 maggio 2026 alle 21.10 su Rai Movie.

Tratto da uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, il film racconta le vicende di un’avvenente e battagliera ex prostituta, la quale da anni è legata a Domenico Soriano, ricco imprenditore che l’ha accolta in casa, senza mai averla sposata.

Appresa l’intenzione dell’uomo di portare all’altare una giovanissima cassiera della sua pasticceria, Filumena si finge moribonda e lo convince a sposarsi con lei. Scoperto l’inganno, Domenico otterrà l’annullamento. Ma non finirà così. Quattro David di Donatello (fra cui miglior regia e miglior interpretazione femminile) e un Nastro d’Argento. Nel cast anche Aldo Puglisi e Tecla Scarano.