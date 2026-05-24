Stasera su Rai 2 The Rookie 7 con gli episodi 13 e 14: la trama

Due nuovi episodi per la settima stagione della serie “The Rookie”, in onda in prima visione domenica 24 maggio 2026 alle 21 su Rai 2
Due nuovi episodi per la settima stagione della serie “The Rookie”, in onda in prima visione domenica 24 maggio alle 21 su Rai 2.
Nell’episodio 13 “Tre manifesti”, alla festa nella villa di un suo vecchio amico, diventato un giocatore di football ricco e famoso, Miles vede un loro comune amico mentre ruba degli orologi e cose di valore.
Nell’episodio 14 “Dark web”, nel corso di un programma televisivo, Celina e Lucy vengono contattate da Taylor, una giovane donna in ansia per la scomparsa della sorella Aria che è incinta.
Con Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox, Lisseth Chavez, Jenna Dewan, Deric Augustine, Patrick Keleher.