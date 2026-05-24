Stamani su Rai 1 Linea Verde è in Trentino alla scoperta della comunità di Fiemme

A Linea Verde su Rai 1 Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi fanno tappa in Trentino, nella Val di Fiemme, per scoprire le virtù di una comunità che da sempre vive in simbiosi con i propri boschi e le proprie montagne

Domenica 24 maggio alle 12:00 a Linea Verde su Rai 1 Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi fanno tappa in Trentino, nella Val di Fiemme, per scoprire le virtù di una comunità che da sempre vive in simbiosi con i propri boschi e le proprie montagne.

Peppone si reca al Maso Spianez per raccontare l’evoluzione della zootecnia nella valle e per una rassegna di formaggi di montagna. Poi incontra Alessandro Gilmozzi, chef stellato di Cavalese che interpreta la propria cucina in ossequio ai prodotti naturali della Val di Fiemme. Infine, raggiunge i protagonisti di un progetto di ristorazione basato sull’inclusività e sul coinvolgimento delle persone con disabilità.

Fabio incontra Marcello Mazzucchi, ingegnere forestale in pensione, per imparare ad ascoltare gli alberi e, più in generale, i segnali inequivocabili che arrivano del bosco. Poi si reca alla scoperta della coltivazione del luppolo volta a tenere viva la tradizione della birra di Fiemme. Margherita rende omaggio al bosco di Fiemme, incontrando dapprima una raccoglitrice di preziosa resina estratta dai larici ed in seguito un raffinato scultore del legno.

Per completare il racconto, lo Scario – massima autorità – della Magnifica Comunità di Fiemme ci spiega quali sono i valori che legano gli abitanti della valle e le azioni svolte a tutela del patrimonio naturale locale. Al termine della puntata, i tre conduttori ed i protagonisti delle storie raccontate si ritrovano al Maso Battiston per assaporare polenta e luganeghe.