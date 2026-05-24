Ritardo voli, ora il risarcimento di 600 euro è automatico

Volo in ritardo? Ora il risarcimento di 600 euro è automatico: la sentenza che cambia tutto della Terza Sezione Civile smonta la difesa delle compagnie aeree straniere

Svolta radicale nelle aule di giustizia per i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, con una pronuncia che smantella le strategie difensive dei giganti dei cieli. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 15556 del 2026, ha stabilito che i viaggiatori hanno sempre diritto all’indennizzo automatico per il tempo perso in aeroporto, anche senza dover dimostrare di aver subito un danno economico o patrimoniale concreto. A rendere noto il provvedimento è l’Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori), che evidenzia come la decisione metta spalle al muro anche i vettori battenti bandiera extra-UE.

IL CASO DEL VOLO MIAMI-MILANO E IL RECLAMO DEL VETTORE USA

La vicenda legale nasce dal forte ritardo, superiore alle tre ore, accumulato da un volo della compagnia American Airlines sulla tratta intercontinentale tra Miami e Milano Malpensa. Nei precedenti gradi di giudizio il vettore statunitense era stato condannato a corrispondere seicento euro a testa a una coppia di passeggeri italiani, applicando in modo combinato le tutele del Regolamento Europeo numero 261/2004 e della Convenzione di Montreal.

La compagnia aerea ha però tentato di ribaltare il verdetto ricorrendo davanti alla Suprema Corte. La tesi difensiva faceva leva sul fatto che la coppia non avesse allegato fatture o scontrini per dimostrare una reale perdita economica causata dall’attesa e che i regolamenti comunitari non potessero applicarsi a un vettore straniero con sede fuori dai confini dell’Unione Europea.

IL PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE: LA PERDITA DI TEMPO È UN DANNO AUTOMATICO

La Terza Sezione Civile della Cassazione ha respinto in toto il ricorso di American Airlines, confermando in via definitiva il risarcimento di seicento euro a passeggero. Gli ermellini hanno chiarito che il viaggiatore che subisce un ritardo aereo prolungato ha pieno diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria, poiché questa misura tutela il disagio generalizzato per la perdita di tempo. Si tratta di un danno intrinseco che non richiede alcuna documentazione integrativa da parte del consumatore: se l’orologio della banchina supera le tre ore di attesa su una tratta di quella portata, il rimborso scatta di diritto indipendentemente dalla nazionalità della compagnia.

LA DISTINZIONE CON I DANNI ULTERIORI E LA NOTA DELL’ADUC

I giudici di legittimità hanno comunque tracciato un confine netto per regolare le richieste di risarcimento più pesanti. Se l’indennizzo base per le ore sprecate è automatico e non va provato, la situazione cambia qualora il viaggiatore intenda chiedere cifre superiori per danni ulteriori e individuali. Se il ritardo ha causato la perdita di un importante appuntamento d’affari o il salto di una coincidenza ferroviaria pagata a parte, entra in gioco la Convenzione di Montreal e in questo specifico scenario l’onere di provare l’esistenza e l’esatta entità economica del danno resta interamente a carico del passeggero.

L’Aduc ha espresso grande soddisfazione per la sentenza, definendola uno scudo fondamentale contro la prassi di molte compagnie aeree di respingere i reclami dei passeggeri scommettendo sulla loro mancata conoscenza delle tutele legali.

LA REGOLA DELLE 3 ORE: ECCO QUANDO SCATTA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

Il diritto alla compensazione pecuniaria non scatta per un qualunque contrattempo, ma segue regole precise che ogni viaggiatore dovrebbe conoscere per evitare i raggiri delle compagnie. La soglia minima che fa nascere il diritto al rimborso in denaro è fissata a 3 ore di ritardo complessivo all’arrivo. Un dettaglio fondamentale riguarda proprio il calcolo del tempo: la lancetta dell’orologio non si ferma quando le ruote dell’aereo toccano la pista d’atterraggio, ma nel momento esatto in cui il velivolo si blocca sulla piazzola di sosta e viene aperto il primo portellone, consentendo materialmente la discesa dei passeggeri. Se la compagnia accumula tre ore e mezza di ritardo alla partenza ma recupera in volo arrivando a destinazione con un ritardo di due ore e 55 minuti, l’indennizzo automatico decade.

L’ammontare della cifra spettante al consumatore non è proporzionale alla durata dell’attesa, bensì alla lunghezza della tratta aerea calcolata in linea d’aria. La griglia dei risarcimenti prevede 250 euro per i voli brevi (fino a 1.500 chilometri), sale a 400 euro per le distanze comprese tra i 1.500 e i 3.500 chilometri, e raggiunge il tetto massimo di 600 euro per i collegamenti intercontinentali superiori ai 3.500 chilometri, esattamente come il volo Miami-Milano al centro della pronuncia della Cassazione. Il vettore può negare il pagamento solo dimostrando che il blocco è stato causato da “circostanze eccezionali” indipendenti dalla sua volontà, come uno sciopero dei controllori di volo o un forte nubifragio, mentre i guasti tecnici all’aeromobile o la mancanza di personale di bordo rientrano nel normale rischio d’impresa e danno sempre diritto ai soldi.