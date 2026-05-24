Oroscopo di oggi, domenica 24 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 24 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una canzone diceva: “La verità ti fa male, lo so”. Eppure, meglio non respingere le emozioni, ma attraversarle per uscirne più forti e lucidi. La Luna e Venere quadrati creano attriti o malinconia, ma Mercurio in Gemelli traduce il disagio in parole oneste.
Toro
Si può cambiare direzione anche mentalmente. Non creiamo resistenze inutili, per quello ci pensa già Plutone, e fidiamoci del Sole e di Giove. Marte ci offre il coraggio di attraversare la corrente, la Luna e Venere in Cancro rendono sicuro tale passaggio.
Gemelli
Cerchiamo sicurezza nella famiglia, di sangue o acquisita che sia. È lì che possiamo raccogliere la stabilità e i risultati di cui andare fieri. L’ambiente intorno a noi è il riflesso di tutto quello che abbiamo costruito con costanza giorno per giorno.
Cancro
La Luna, Venere e Giove in congiunzione garantiscono un martedì di perfetta armonia. Possiamo ritrovare l’equilibrio fra emozioni e pensieri. La moderazione e l’integrazione serena degli opposti portano grazia, delicatezza e comprensione reciproca.
Leone
Inizia una fase che richiede introspezione e prudenza. Usiamo questa giornata per definire con lucidità i progetti a lungo termine. Marte fa il suo ingresso in Toro: teniamo a freno la lingua, evitando le discussioni accese e l’impulsività.
Vergine
Venere e Marte esaltano la nostra vitalità, l’amore e la creatività. Ottimo per la salute o per dedicarci all’abbellimento della casa o di noi stessi. L’ottimismo ci rende attraenti e favorisce gli incontri. Investiamo in qualcosa che ci porti gioia e bellezza.
Bilancia
Marte oggi esce dall’opposizione. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e riposare dalla stanchezza eccessiva accumulata nei giorni scorsi. I chiarimenti arrivano, anche se un po’ tardivi, allora è meglio aspettare piuttosto che parlare al vento.
Scorpione
Possiamo dare forma concreta a ciò che abbiamo solo immaginato. Nulla arriva per caso: ciò che cresce, cresce perché lo abbiamo curato con amore. Il Sole e Marte creano qualche interferenza, ma la serenità rimane accessibile lo stesso e a portata di mano.
Sagittario
Siamo di fronte a un enorme potenziale, anche se non è il caso di agire subito. Le relazioni sono stabili e il clima è favorevole alla riflessione. Mercurio opposto può confondere i tempi e creare esitazioni, ma Saturno ci aiuta a non perdere la bussola.
Capricorno
Sentiamo il bisogno di guardarci a fondo per capire cosa vogliamo. Arrivano nuove proposte, ma valutiamo se si allineano ai nostri obiettivi. La Luna e Venere in Cancro chiedono sincerità verso di noi. Ciò che chiamiamo noia è solo bisogno di un senso.
Acquario
Abbiamo tutte le capacità per ottenere ciò che desideriamo. Rifiutiamo il ruolo di vittime e prendiamo piena responsabilità per il nostro percorso. Riconosciamo che i nostri unici ostacoli sono i limiti autoimposti e le convinzioni negative che ci bloccano.
Pesci
Evitiamo di farci influenzare da pettegolezzi o dicerie nel lavoro. Se abbiamo dubbi, affrontiamo il problema con conversazioni oneste e aperte. Invece di pensare troppo a un problema, liberiamo la nostra mente e l’intuizione ci offrirà la soluzione.