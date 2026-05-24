Marcello Romeo in concerto a Roma per la Notte dei Cantautori

Venerdì 29 maggio, ore 20.00, il Circolo Pini Spettinati accoglierà La Notte dei Cantautori, una serata speciale che vedrà protagonista Marcello Romeo

Venerdì 29 maggio, ore 20.00, il Circolo Pini Spettinati accoglierà La Notte dei Cantautori, una serata speciale che vedrà protagonista Marcello Romeo, interprete raffinato e sensibile della grande tradizione cantautorale italiana. In uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, scelto negli anni da grandi protagonisti della musica e dello spettacolo per la sua atmosfera intima e senza tempo, andrà in scena un viaggio fatto di emozioni, racconti e canzoni capaci di attraversare la memoria e parlare direttamente all’anima.

Un salotto musicale dove parole e note si intrecceranno in una rappresentazione delicata e potente allo stesso tempo, dedicata alle passioni che muovono la vita e rendono ogni storia unica. A guidare il pubblico lungo questo percorso sarà Carlotta Rondana, attrice, scrittrice e ballerina, che intreccerà il filo rosso delle emozioni con la musica di Roberto Funaro e dello stesso Marcello Romeo e con la regia di Sandro Cornacchini.

Sarà un racconto in prima persona, sincero e discreto, costruito sulle suggestioni più intime e sui ricordi di chi ha vissuto gli ambienti più vivi e autentici della musica d’autore tra gli anni Sessanta e Settanta. Roberto Funaro e Marcello Romeo saranno accompagnati da musicisti e interpreti d’eccezione come Roberto Costa, Daniele Bruno, Clelia Liguori, Federico Ricciardi, Frank Garau, Carlo Funaro, Massimo “Ghisle” Ghisellini e Vincenzo Sanfilippo, dando vita a una serata dove ogni canzone diventerà racconto, memoria ed emozione condivisa.

“Cantare a Roma è per me una grande emozione – dichiara Marcello – è una città che amo e che mi accoglie sempre con grande affetto, passione e trasporto. A Roma devo tanto e mi ha aiutato ad avverare sogni che mai avrei pensato di realizzare. Sono cresciuto con la musica di cantautori come Califano, Dalla, Paoli e Lauzi, ho imparato tanto da loro e sono quindi felice di esibirmi in un luogo così ricco di musica e farlo in una serata dove, insieme a tanti grandi amici e musicisti, omaggeremo la loro storia e la musica italiana”.

Fino all’alba a cantare è l’ultimo progetto discografico di Marcello Romeo & Friends, un lavoro capace di unire brani intramontabili e inediti attraverso arrangiamenti eleganti e creativi firmati da Roberto Costa, producer multiplatino che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Lucio Dalla, Mina, Ron, Luca Carboni, Stadio e Luca Barbarossa.

Tra i brani più indicativi del progetto spicca La Fatina dei Fiori, ballad intensa e poetica ispirata alla storia vera di Sara Marinelli, donna simbolo di Bologna. Un brano che ha conquistato anche Mara Venier, che, dopo averla ascoltata, ha voluto Marcello Romeo ospite a Domenica In. Altro pezzo rappresentativo del progetto è Ritornerai, celebre brano di Bruno Lauzi reinterpretato in una nuova versione intensa e contemporanea, omaggio sentito a vent’anni dalla scomparsa di uno degli autori più amati della musica italiana.

La Notte dei Cantautori sarà quindi una notte da vivere fino in fondo, tra musica, parole e ricordi, lasciandosi attraversare da quelle emozioni autentiche che solo la grande canzone d’autore sa ancora regalare.

La Notte dei Cantautori

29 maggio 2026 – ore 20.00

Circolo Pini Spettinati – Via Campo Barbarico 80

Info e prenotazioni: 3355789137