Domenica 24 maggio | LECCE | L’ultimo appuntamento di Pensieri divergenti con Nabil Bey da Nasca il teatro nella stagione Unica – Ancora un sogno

Domenica 24 maggio (ore 19:00 | ingresso gratuito con tessera | info 3474741759 – info@nascailteatro.it) da Nasca il teatro a Lecce, la stagione “Unica – Ancora un sogno” prosegue con l’ultimo appuntamento di “Pensieri divergenti”. Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo di amiche, amici, collaboratrici e collaboratori del centro culturale di confrontarsi sui grandi temi del nostro tempo, muovendo da una domanda semplice e necessaria: “Quanto sono pronto ad accogliere altre idee, anche se diverse dalla mia?”. L’incontro finale sarà dedicato al sogno, filo conduttore dell’intera programmazione di Nasca. Il tema prenderà forma dalle sollecitazioni che il pubblico sarà invitato a scrivere su alcuni foglietti all’ingresso. La pluralità degli sguardi diventerà così lo stimolo per un dibattito aperto, in cui ciascuno potrà intervenire, interrogarsi e interrogare, con l’obiettivo di uscire dalla sala con nuove domande, nuove suggestioni e forse anche qualche risposta inattesa. Interverranno Nabil Bey, voce e autore dei Radiodervish, Maria Pacifico e il piccolo Luigi Torsello. A stimolare la discussione contribuirà anche un video di Giuliano Sangiorgi, cantante e leader dei Negramaro. Per favorire un dialogo autentico, diretto e senza distrazioni, durante la serata non sarà ammesso l’uso dei telefoni cellulari. In chiusura, per allietare le menti e nutrire le idee, lo staff dei “divergenti” offrirà un piccolo buffet. Diretta da Ippolito Chiarello e Barbara Toma, organizzata in sinergia con numerose realtà del territorio, con il supporto delle socie e dei soci, il contributo del Comune di Lecce e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia, e grazie ai fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese, Unica – Ancora un sogno, quarta stagione dello spazio sociale e culturale leccese proporrà fino al 31 maggio, un ampio programma di laboratori, musica, teatro, danza, arte, cinema e molte altre attività dedicate alle famiglie e alla comunità.