La Francia vieta l’ingresso sul territorio al ministro israeliano Ben-Gvir

La Francia vieta l’accesso al ministro israeliano Ben-Gvir. Il ministro degli Esteri Barrot: “Comportamenti inqualificabili”

“A partire da oggi, a Itamar Ben-Gvir è vietato l’accesso al territorio francese“. Lo ha annunciato su X il ministro dell’Europa e degli Affari Esteri della Repubblica francese Jean-Noël Barrot. “Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della Global Sumud Flotilla”, ha spiegato ancora in riferimento alle immagini che mostravano il ministro della sicurezza nazionale israeliana deridere gli uomini e le donne fermate in acque internazionali durante il viaggio verso Gaza.

“Condanniamo le azioni della flottiglia, che non producono alcun risultato utile e sovraccaricano i servizi diplomatici e consolari, di cui lodo la professionalità e la dedizione- ha aggiunto Barrot-. Tuttavia, non possiamo tollerare che cittadini francesi vengano minacciati, intimiditi o brutalizzati in questo modo, soprattutto da un pubblico ufficiale”.

“Prendo atto che queste azioni sono state denunciate da numerosi funzionari governativi e politici israeliani. Esse si aggiungono a una lunga serie di dichiarazioni e azioni scioccanti, che incitano all’odio e alla violenza contro i palestinesi“, ha sottolineato.

“Come il mio collega italiano, chiedo all’Unione Europea di imporre sanzioni anche a Itamar Ben-Gvir“, ha concluso citando il ministro Tajani e la richiesta inoltrata qualche giorno fa.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)